Англія

Італійцю готують довгостроковий контракт, а сам Пеп нібито підтримав його кандидатуру.

Енцо Мареска може очолити Манчестер Сіті після завершення роботи Хосепа Гвардіоли. За інформацією британських інсайдерів, саме італійського спеціаліста вважають основним претендентом на посаду головного тренера чемпіонів Англії.

Повідомляється, що керівництво клубу вже підготувало для Марески контракт терміном на п’ять років. Угоду планують активувати після того, як Гвардіола залишить свою посаду. При цьому джерела стверджують, що іспанський наставник особисто рекомендував італійця як гідного наступника, високо оцінюючи його тренерські якості та розуміння клубної філософії.

Раніше Мареска, який працював із Челсі, вирішив не вимагати компенсації після свого відходу з лондонського клубу, що спростило його подальші кар’єрні перспективи.

Інсайдер Фабріціо Романо також називав Мареску кандидатом номер один на випадок змін у тренерському штабі Манчестер Сіті. Хоча контракт Гвардіоли чинний до кінця наступного сезону, в медіа дедалі частіше з’являються припущення про можливий відхід фахівця вже найближчого літа.

Раніше стало відомо, що Барселона та Атлетіко можуть посперечатися за зірку Манчестер Сіті.