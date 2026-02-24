Англія

Наставник Манчестер Юнайтед похвалив команду за характер і надійну гру в обороні у виїзному матчі проти Евертона.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррік прокоментував мінімальну перемогу над Евертон (1:0) у матчі чемпіонату Англії, відзначивши характер команди та внесок гравців, які вийшли на заміну.

"Нам довелося багато працювати. Потрібно віддати належне Евертону — вони створили нам труднощі, змусили багато оборонятися у штрафному майданчику. Але дух, з яким ми захищалися, був найвищого рівня. Сухий матч — це фантастично. Ми можемо грати краще, але приємно поїхати на виїзд і виграти 1:0", — сказав Каррік в ефірі BBC.

Єдиний м’яч у зустрічі забив Беньямін Шешко, який вийшов на заміну. Наставник відзначив холоднокровність форварда у вирішальному епізоді.

"Чудове завершення, по-справжньому впевнений удар. Мені сподобалося, як він забив. Прекрасну роботу виконали Матеус Кунья та Браян Мбемо, які розігнали атаку. У нас є гравці, здатні вирішити момент у перехідній фазі. Радий за Бена — він вийшов і зробив різницю".

Сам Шешко також підкреслив важливість результату:



"Це була дуже складна гра, справжня боротьба 50 на 50. Коли виходжу на поле — чи то на п’ять хвилин, чи на весь матч — хочу допомогти команді. Сьогодні нам вдалося довести справу до перемоги".

Окремо Каррік відзначив гру голкіпера Сенне Ламменс, який зберіг ворота "сухими":

"Він зробив кілька ключових сейвів, виглядав спокійним і зібраним навіть у напруженій атмосфері. На кутових діяв упевнено, не розгубився. Сьогодні він був неймовірним".

Наставник підсумував, що задоволений як результатом, так і самовіддачею гравців:



"Хлопці билися до кінця та жертвували один заради одного. У плані результатів усе добре, але попереду ще багато роботи".

За підсумками 27 турів МЮ посідає четверте місце в турнірній таблиці відстаючи на три очки від Астон Вілли, яка йде на третій сходинці.