Ліга чемпіонів

Керманич Буде/Глімт прокоментував перемогу над Інтером.

Норвезький Буде/Глімт напередодні вдруге обіграв міланський Інтер у попередньому раунді Ліги чемпіонів УЄФА.

Інтер — Буде/Глімт 1:2 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "жовто-чорних" К’єтіль Кнутсен прокоментував виступ власної команди.

"Якщо підсумувати гру, то, гадаю, очевидно, що в першому таймі ми виглядали трохи наляканими та стривоженими. У обороні ми грали добре, але просто не наважувалися нічого робити з м'ячем в атаці, ми постійно його втрачали.

Мені здається, що в другому таймі ми набагато краще контролювали гру. Матч зрештою для нас перетворився на оборонну рутину.

Мусимо бути чесними та визнати, що гра розвивалась не зовсім так, як ми її уявляли, але гол, який ми забили, зробивши рахунок 2:0 на нашу користь, був абсолютно фантастичним.

І це вже якось типово для нас: нам вдається зібратись докупи, коли це потрібно", — заявив норвезький фахівець.

Наступного суперника норвезького Буде/Глімт визначить жеребкування з пари лісабонського Спортінга та англійського Манчестер Сіті.