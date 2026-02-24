Англія

Наставник Ліверпуля запевнив, що травма не виглядає серйозною, але клуб не став ризикувати здоров’ям гравця.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот висловився щодо фізичного стану Флоріана Вірца, який не зміг допомогти команді у виїзному поєдинку АПЛ проти Ноттінгем Форест (1:0).

За словами нідерландського фахівця, хавбек відчув дискомфорт у спині ще під час передматчевої розминки, через що тренерський штаб ухвалив рішення не включати його до стартового складу.

"Ми не вважаємо, що це серйозна травма, але він відчував спину під час розминки надто сильно, щоб розпочинати матч.

Він не міг бути готовим на 100%, навіть близько до цього. Після шести-семи місяців у цій лізі він уже розуміє: хоч би яким хорошим ти був з м'ячем, на цьому рівні потрібно бути готовим на 100%. Тому ми вирішили не ризикувати.

Ми сподіваємось і очікуємо, що він зможе приєднатися до команди вже наступного тижня, але у футболі завжди складно прогнозувати точний розвиток подій", — зазначив Слот.

У складі мерсисайдців Вірц уже провів 35 матчів у всіх турнірах, записавши на свій рахунок шість голів та вісім результативних передач.

Раніше Слот висловився про майбутнє ван Дейка в Ліверпулі.