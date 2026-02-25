Валід Реграгі подав у відставку з посади керманича збірної Марокко за кілька місяців до старту мундіалю.
Валід Реграгі, Getty Images
25 лютого 2026, 12:12
Керманич збірної Марокко Валід Реграгі подав у відставку із займаної посади.
Наразі сторони домовляються про дострокове припинення співпраці. 50-річний фахівець може продовжити кар'єру в чемпіонаті Саудівської Аравії, де в його послугах зацікавлені одразу кілька клубів.
Нагадаємо, що збірна Марокко виступить на майбутньому чемпіонаті світу — 2026. Мундіаль пройде в Північній Америці — матчі прийматимуть США, Мексика та Канада. На груповій стадії престижного турніру "атлаським левам" протистоятимуть збірні Бразилії, Гаїті та Шотландії.
Раніше повідомлялося, що суддя зобов'язав Хакімі постати перед судом у справі про зґвалтування.