Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Валід Реграгі подав у відставку з посади керманича збірної Марокко за кілька місяців до старту мундіалю.

Наразі сторони домовляються про дострокове припинення співпраці. 50-річний фахівець може продовжити кар'єру в чемпіонаті Саудівської Аравії, де в його послугах зацікавлені одразу кілька клубів.

Нагадаємо, що збірна Марокко виступить на майбутньому чемпіонаті світу — 2026. Мундіаль пройде в Північній Америці — матчі прийматимуть США, Мексика та Канада. На груповій стадії престижного турніру "атлаським левам" протистоятимуть збірні Бразилії, Гаїті та Шотландії.

Раніше повідомлялося, що суддя зобов'язав Хакімі постати перед судом у справі про зґвалтування.