Англія

Капітан клубу пов’язує своє майбутнє з виходом до Ліги чемпіонів.

Атакуючий півзахисник та капітан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш, ймовірно, залишиться в клубі цього літа, але лише за умови виходу команди до Ліги чемпіонів. Про це повідомляє GiveMeSport.

Попри серйозний інтерес із боку клубів із Саудівської Аравії, 31-річний португалець налаштований оптимістично щодо свого майбутнього на Олд Траффорд.

Джерела зазначають, що він перебуває у хороших стосунках із виконувачем обов’язків головного тренера Майклом Карріком, що позитивно вплинуло на його настрій.

Фернандеш приєднався до Манчестер Юнайтед у 2020 році зі Спортінга за 47 мільйонів фунтів. Його контракт розрахований до червня 2027 року з опцією продовження ще на один сезон.

Враховуючи, що влітку команду залишить Каземіро, збереження Бруну Фернандеша стане ключовим завданням для керівництва клубу. У Манчестер Юнайтед розуміють, що втрата одразу двох лідерів півзахисту суттєво ускладнить боротьбу за місце в Лізі чемпіонів у наступному сезоні.