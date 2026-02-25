Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 1/16 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26 туринський Ювентус зустрінеться зі стамбульським Галатасараєм (перший матч — 2:5).

Другий поєдинок відбудеться в середу, 25 лютого, на Ювентус Стедіум у Турині, Італія. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Лучано Спаллетті. Так, на перемогу Ювентуса можна поставити з коефіцієнтом 1.52, тоді як потенційний успіх Галатасарая оцінюється показником 5.53. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 5.19.

Вихід Ювентуса до наступного раунду турніру оцінюється в 4.32, а Галатасарая — в 1.23.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Галатасарай заб'є тільки 1 гол", представлений показником 2.49.

Коефіцієнтом 2.28 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Кенана Їлдиза.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Ювентус не програє й тотал менше 3,5". На нього можна поставити з показником 2.15.

Слідкуйте за матчем Ювентус — Галатасарай на Football.ua.