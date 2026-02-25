Ліга чемпіонів

Керманич Атлетіко прокоментував перемогу над Брюгге.

Мадридський Атлетіко напередодні обіграв бельгійський Брюгге у попередньому раунді Ліги чемпіонів УЄФА.

Атлетіко Мадрид — Брюгге 4:1 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне прокоментував виступ власної команди.

"Зараз ми не думаємо про Ліверпуль чи Тоттенгем. Натомість ми насолоджуємось сьогоднішньою перемогою. Вихід до 1/8 фіналу дуже важливий для нас, і ми побачимо, чи зможемо ми покращити свої попередні результати та прогресувати.

Відданість справі моїх хлопців, які зіграли шалену кількість ігор цього сезону, вражає.

Ця перемога зворушила мене, тому що за нею стоїть чимало важкої праці. Хлопці, особливо новачки, докладають справжніх зусиль, щоб адаптуватись до цієї чудової команди, і вони поступово освоюються та входять у ритм гри.

Мені дуже сподобався вихід Лукмана на заміну; він мав би грати, бо забивав важливі голи в попередніх матчах, але Серлот вийшов замість нього. Із часом він набере ще кращу форму. Його сила полягає в швидких атаках, але ми припускали, що Хуліан Альварес краще розумітиме нашу гру, бо він краще банально довше за нас грає. Проте матч триває 90 хвилин, і саме тому Лукман і Грізманн зрештою з’явились на полі.

Грізманн? Я не говоритиму за нього. Я його дуже люблю, ми говорили про багато речей, і я сказав йому те, що думаю. Сподіваюсь, він обере те, що вважає найкращим для себе і чого він хоче, бо він на це заслуговує", — заявив аргентинський фахівець.

Наступного суперника мадридського Атлетіко визначить жеребкування з пари англійських Ліверпуля та Тоттенгема.