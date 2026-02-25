Іспанія

Меркадо стане гравцем команди після фіналу чемпіонату світу-2026.

"Нервіонці" підписали угоду з 22-річним півзахисником еквадорського Індепендьєнте.

Севілья офіційно оголосить про перехід Патріка Меркадо після завершення чемпіонату світу-2026. Торік еквадорець провів 48 матчів за клуб у всіх турнірах, забив сім голів і віддав 11 результативних передач, а також зіграв три матчі за національну збірну Еквадору.

У Ла Лізі команда Матіаса Алмейди посідає 12-й рядок з 29 очками. Наступний матч Севілья проведе 1 березня проти Бетісу.