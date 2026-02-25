Ліга чемпіонів

Наставник "старої синьйори" закликав до єдності перед вирішальною битвою за вихід у наступний раунд Ліги чемпіонів.

У матчі-відповіді стикового поєдинку плей-оф Ліги чемпіонів туринський Ювентус зустрінеться з турецьким Галатасараєм. Своїми думками щодо цієї гри поділився наставник "старої синьйори" Лучано Спаллетті.

"У цьому матчі потрібна залученість абсолютно всіх. Чекаємо на підтримку наших фанатів. Ювентус зараз у непростому становищі, нам потрібна підтримка трибун.

Потрібно діяти як єдиний механізм", — передає слова італійського фахівця пресслужба туринського колективу.

У першому матчі "стара синьйора" зазнала поразки з рахунком 2:5. Поєдинок-відповідь Ювентуса та Галатасарая відбудеться 25 лютого о 22:00 на стадіоні в Турині.