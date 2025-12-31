Знекровлена команда Унаї Емері трималась до першого пропущеного зі стандарту.
Арсенал — Астон Вілла, Getty Images
31 грудня 2025, 00:15
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Арсенал — Астон Вілла 4:1
Голи: Габріел, 48, Субіменді, 52, Троссар, 69, Жезус, 78 — Воткінс, 90+4
Арсенал: Рая — Тімбер (Вайт, 83), Саліба, Габріел (Льюїс-Скеллі, 77), Інкап’є — Едегор, Субіменді, Меріно (Нергор, 73) — Сака (Мадуеке, 83), Йокерес (Жезус, 78), Троссар.
Астон Вілла: Мартінес — Богард, Лінделеф, Конса, Дінь — Онана (Макгінн, 46), Тілеманс (Геммінгс, 82) — Санчо (Гарсія, 61), Буендія (Мален, 61), Роджерс (Джимо-Алоба, 82) — Воткінс.
Попередження: Меріно, Жезус — Роджерс, Богард, Воткінс