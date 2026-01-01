Англія

Here we go від Фабріціо Романо.

Як повідомляє головний футбольний інсайдер Фабріціо Романо, Енцо Мареска більше не є головним тренером лондонського Челсі.

Сторони припинили співпрацю негайно, не чекаючи завершення тижня. За інформацією джерел, напруга всередині клубу стрімко зростала протягом останніх 24–48 годин. Основною причиною відставки став повний розрив стосунків між італійським фахівцем та власниками клубу.

Попри спроби знайти компроміс, ситуація зайшла у глухий кут, що зробило подальшу роботу Марески неможливою. Офіційна заява від клубу очікується найближчим часом, проте рішення вже прийняте і є остаточним. Челсі вже розпочав роботу над призначенням наступного наставника.

Керівництво клубу планує діяти оперативно — очікується, що процес призначення нового головного тренера не займе багато часу. Клуб налаштований стабілізувати ситуацію в команді до наступних важливих матчів, щоб не втратити шанси на єврокубки.

Мареска очолював синіх з літа 2024 року. Під його керівництвом Челсі став переможцем Ліги конференцій та Клубного чемпіонату світу, а також повернувся до Ліги чемпіонів.