Англія

Ситуація навколо італійського фахівця стала критичною.

Лондонський Челсі опинився на порозі чергової тренерської відставки. Як повідомляють провідні інсайдери та британські медіа, майбутнє Енцо Марески на Стемфорд Брідж фактично вирішене, а офіційне оголошення про його звільнення може з’явитися в найближчі години.

За інформацією авторитетного видання The Guardian, керівництво синіх налаштоване радикально. Очікується, що клуб офіційно оголосить про відставку Марески вже сьогодні. Повідомляється, що рішення вже дозріло в кабінетах босів клубу, і наразі тривають лише фінальні юридичні приготування перед публічною заявою.

Спортивний інсайдер Фабріціо Романо підтверджує, що атмосфера всередині клубу стала максимально напруженою. Протягом останніх 24 годин сумніви керівництва щодо спроможності Марески виправити ситуацію лише посилилися.

З останніх семи матчів Челсі виграв лише один поєдинок у АПЛ, через що аристократи опустилися на п'яте місце і вже відстають від Арсеналу на 15 очок.

Мареска очолює синіх з літа минулого року. Під його керівництвом Челсі став переможцем Ліги конференцій та Клубного чемпіонату світу, а також повернувся до Ліги чемпіонів, де зараз посідає 13 місце. Його контракт розрахований до літа 2029 року.

Свій наступний матч Челсі проведе проти Манчестер Сіті – гра запланована на 4 січня.