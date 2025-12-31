Англія

Помічник тренера пояснив, що команда прогресує, але потрібно доводити матчі до перемоги.

Головний тренер Челсі Енцо Мареска не провів прес-конференцію після матчу 19-го туру АПЛ проти Борнмута, який завершився з рахунком 2:2. У поєдинку його команда пропустила два голи після вкидання з ауту. Як повідомляє журналіст talkSPORT Алекс Крук, 45-річний італійський наставник почувався погано, тому не вийшов до журналістів.

Помічник головного тренера Челсі Віллі Кабальєро прокоментував гру для BBC:



"Перший тайм був дуже насиченим: ми зрівняли рахунок і вийшли уперед, але майже одразу пропустили. Команда створювала моменти і могла знову повести в рахунку. Ми не змогли виграти і це розчаровує. На мою думку, Челсі заслуговував на перемогу більше, аніж Борнмут. Нам забракло реалізації. Звісно, команда прогресує, але треба навчитись доводити матчі до перемоги. Пропускати після стандартів завжди неприємно, але двічі за гру – це вже занадто".

За підсумками матчу Челсі посідає п’яте місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії, набравши 30 очок. Борнмут 15-й із 23 заліковими балами. Наступний поєдинок "синіх" відбудеться 4 січня на виїзді проти Манчестер Сіті.