Англія

На нас чекає центральний матч 18 туру АПЛ.

Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска висловився напередодні матчу 18-го туру АПЛ з Астон Віллою. Його слова наводить BBC.

«Це буде дуже складна гра для нас і нам доведеться показати все, на що ми здатні, тому що Астон Вілла грає дуже добре. Вони мають чітку ігрову схему, і дуже організовані як з м'ячем, так і без нього. Вони сповнені впевненості в собі, але ми граємо вдома і намагатимемося набрати три очки, як завжди. Ми старанно працюватимемо і продовжуватимемо розвиватися.

Ріс Джеймс росте як лідер та як гравець, тому що отримує більше ігрового часу. Саме тому ми всі раді, адже він може бути в хорошій формі та здоровий, і ми знаємо, що він може поводитися як лідер. Він один із ключових гравців з різних причин. Він вихованець академії, він з нашого будинку, капітан, коли Ріс у формі, він один із найкращих гравців, які у нас є, без сумніву, тому це — ключовий виконавець.

Готовність Палмер? Думаю, що Коул готовий зіграти усі 90 хвилин. Він відіграв годину в матчі з Евертоном, а потім більше 70 хвилин — у зустрічі з Ньюкаслом. Тож, я думаю, прогрес є, він почувається добре.

Естеван повернувся і готовий до суботнього матчу. Також Ліам Делап — вони повернулися. Ми не знали точно, як довго Ліам буде поза грою, але він повернеться у суботу, і ми раді, що обидва готові.

Продовжувати зростати – це найважливіше. Травми це нормально, коли граєш кожні два-три дні, але, звичайно, якщо всі гравці будуть здорові, це буде найкраще. Але ми намагатимемося знаходити рішення від гри до гри.

Ми боремося у чотирьох змаганнях і зараз у дуже хорошому становищі. У січні та лютому багато матчів, тому буде важко, але ми готові.

Унаї Емері фантастично працює в Астон Віллі. Він зробив з середняка одеу з найкращих команд чемпіонату. Це заслуговує на повагу», — сказав Мареска.