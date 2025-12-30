Англія

Керманич "синіх" наголосив на важливості перемоги у сьогоднішньому протистоянні з Борнмутом для виправлення турнірного становища.

Головний тренер Челсі Енцо Мареска поділився очікуваннями від домашнього поєдинку Прем'єр-ліги проти Борнмута. Зустріч із "вишнями" розпочнеться на Стемфорд Брідж сьогодні о 21:30.

Челсі — Борнмут. Анонс і прогноз на матч АПЛ

"Нам необхідна перемога. Вкрай важливо завершити рік якнайкраще.

Звісно, ми чудово розуміємо, що на нас чекає така ж складна гра, як і завжди, але нам потрібно якомога швидше повернутися на шлях перемог", — заявив Мареска під час пресконференції.

Ситуація для лондонців наразі непроста: "синім" вдалося здобути лише одну вікторію у шести останніх матчах чемпіонату Англії. Після 18 турів команда Марески посідає п'яту сходинку в турнірній таблиці АПЛ.