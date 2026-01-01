Англія

Англієць може повернутися на Батьківщину.

Головний тренер Страсбура Ліам Росеньйор є основним кандидатом на посаду керманича лондонського Челсі. Про це повідомляє The Independent.

За інформацією джерела, Росеньйор вже давно подобається керівникам «синіх» – у ньому бачать майбутнього тренера клубу. Саме тому його спочатку запросили до Страсбуру, який належить тим же власникам, що й Челсі.

Цього сезону Страсбур після 16 зіграних турів посідає сьоме місце в турнірній таблиці чемпіонату Франції.