Іспанія

Наставник Атлетіко заявив, що команді бракувало якості та правильних рішень в атаці.

Дієго Сімеоне відверто оцінив поразку 0:3 у 24-му турі Ла Ліга, визнавши повну перевагу суперника.

"Суперник був сильнішим. Вони грали швидше, точніше й агресивніше в ключових епізодах. Ми ж не знайшли правильних рішень у фінальній третині поля", — заявив наставник.

За словами Сімеоне, проблема полягала не в самовіддачі:



"Я не можу дорікнути команді у відсутності бажання. Гравці старалися, але цього недостатньо, коли бракує якості та ясності в атаці".

Тренер підкреслив, що Атлетіко не впорався з переходами між фазами гри:



"Ми погано виходили з оборони, втрачали м’яч у простих ситуаціях. Коли доходили до чужого штрафного майданчика — не вистачало останнього пасу або правильного вибору".

Аргентинець також відзначив організованість Райо:



"Вони були компактними, добре пресингували й змушували нас помилятися. Їхня перемога абсолютно заслужена".

Сімеоне окремо висловився про ротацію складу:



"Ми продовжимо довіряти всім гравцям. Якщо хочемо бути конкурентними в Лізі чемпіонів, Кубку та чемпіонаті, нам потрібен увесь склад. Це командна відповідальність, а не справа десяти чи одинадцяти футболістів".

Коментуючи слова воротаря Ян Облак щодо важливості окремих матчів, тренер додав:



"Я не поділяю ідею, що є більш чи менш важливі ігри. Для нас кожен матч — вирішальний. Сьогодні ми просто зіграли погано і маємо це прийняти".

Нагадаємо, що зовсім нещодавно, 12 лютого Атлетіко розгромом відправив Барселону в нокдаун у Кубку Іспанії.