Іспанія

Голи Рамазані та Садіка забезпечили гостям перемогу 2:0.

У дербі Валенсія здобула принципову перемогу над Леванте — 2:0.

Перший тайм минув у напруженій боротьбі без забитих м’ячів. Обидві команди, які розпочали тур у зоні вильоту, діяли обережно, а небезпечних моментів було мінімум. Найкращі шанси мали господарі, однак воротар гостей Дімітрієвський кілька разів врятував свою команду.

Після перерви гра пожвавилася. На 63-й хвилині Рамазані відкрив рахунок ефектним ударом зльоту в дев’ятку після комбінації за участю Садіка та Ріохи. Гол став переломним моментом у матчі.

Леванте намагався відповісти, але діяв більше емоціями, ніж холодним розрахунком. Остаточну крапку було поставлено на 84-й хвилині: Садік виграв боротьбу в центральних захисників і потужно пробив повз Раяна, зробивши рахунок 0:2. Форвард відсвяткував гол жестом кобри, присвятивши його травмованому партнеру.

У компенсований час пристрасті закипіли. На 93-й хвилині Арріага отримав жовту картку, яка означала б дискваліфікацію на наступний матч. Гравець саркастично поаплодував арбітру — і миттєво побачив перед собою пряму червону картку.

Фінальний свисток зафіксував перемогу Валенсії з рахунком 2:0. Три очки можуть мати вирішальне значення у боротьбі за збереження місця в еліті, тоді як Леванте продовжує йти в зоні вильоту.

Леванте – Валенсія 0:2

Голи: Рамазані, 63, Садік, 84

Леванте: Раян – Санчес, Морено, Дела, Перес (Кортес, 78) – Арріага, Альварес (Оласагасті, 69), Мартінес (Венседор, 78) – Лосада (Ейонг, 69), Ромеро (Еспі, 69), Тунде.

Валенсія: Дімітрієвскі – Нуньєс, Таррега, Джемерт (Сантамарія, 88), Гая – Пепелу (Родрігес, 58), Угрінич (Герра, 58), Бельтран – Рамазані (Васкес, 89), Дуро (Садік, 58), Ріоха.

Попередження: Морено, 85; Арріага, 90+5 – Угрінич, 17; Васкес, 90+2.

Вилучення: Арріага, 90+5.