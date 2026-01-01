Англія

Іспанець підтримав Хабі.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте висловився про керманича мадридського Реала Хабі Алонсо. Його слова наводить Marca.

«Критика Алонсо? Мене це не дивує, бо це життя. Щоразу, коли результатів немає, питання задають тренеру, його критикують насамперед. Але також приємно, коли про тебе говорять, тебе хвалять і таке інше, якщо справи йдуть добре.

Ось чому важливо зберігати рівновагу. Не літати в небі після перемог і не занурюватися в глибоку яму після поразок. Головне – зберігати баланс. Ти повинен знати, що, якщо справи йдуть добре, тебе підноситимуть до небес, а якщо справи йдуть погано, тебе втопчуть у багнюку», – сказав де ла Фуенте.