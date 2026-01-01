Англія

Іспанець задоволений співпрацею з босами "Сіті".

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився про керівництво «містян». Цитує іспанського фахівця BBC.

«Щоразу, коли я згадую події минулого сезону, я пишаюся тим, чого ми досягли як клуб. І пишаюся тим, як ми справлялися із труднощами. Як керівництво клубу підтримувало нас, вони постійно підбадьорювали: "Вперед, вперед, вперед!" Таке можливе лише у цьому неймовірному клубі!» — заявив Гвардіола.