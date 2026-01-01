Лондонське дербі завершилось результативною нічиєю.
Крістал Пелес - Фулгем, Getty Images
01 січня 2026, 21:33
Звіт про матч читайте пізніше на Football.ua.
Крістал Пелес — Фулгем 1:1
Голи: Матета, 39 - Керні, 80
Крістал Пелес: Гендерсон — Лерма, Лакруа, Геї — Клайн (Соса, 90), Вортон, Г'юз (Канво, 57), Мітчелл — Девенні (Уче, 82), Піно (Джой Куаку Ессе, 82) — Матета
Фулгем: Лено — Тете (Кастань, 51), Андерсен, Куенка, Робінсон — Лукич, Берге (Керні, 68) — Вілсон (Рід, 85), Сміт-Роу, Маседо (Траоре, 85) — Хіменес
Попередження: Куенка, Андерсен, Сміт-Роу, Керні, Кастань