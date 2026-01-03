Ліам Росеньйор, Getty images
Головний тренер французького Страсбуру Ліам Росеньйор найближчим часом може очолити лондонський Челсі. Про це повідомляє Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, для керівництва «синіх» англійський фахівець є пріоритетним варіантом на заміну звільненому Енцо Марески.
Зазначається, що Челсі хоче якомога швидше призначити нового керманича команди.
Зараз Страсбур під керівництвом Ліама Ресеньйора посідає сьоме місце в турнірній таблиці французької Ліги 1, набравши 23 очки після 16 зіграних матчів.