Англія

Англієць готується до повернення на Батьківщину?

Головний тренер французького Страсбуру Ліам Росеньйор найближчим часом може очолити лондонський Челсі. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, для керівництва «синіх» англійський фахівець є пріоритетним варіантом на заміну звільненому Енцо Марески.

Зазначається, що Челсі хоче якомога швидше призначити нового керманича команди.

Зараз Страсбур під керівництвом Ліама Ресеньйора посідає сьоме місце в турнірній таблиці французької Ліги 1, набравши 23 очки після 16 зіграних матчів.