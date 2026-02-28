"Россонері" також розглядають Матео Ретегі та Ніколаса Джексона, але все залежить від виходу до Ліги чемпіонів.
Серу Гірассі, Getty Images
28 лютого 2026, 13:53
Мілан готується до активної літньої трансферної кампанії та планує підсилити лінію нападу, якщо команда забезпечить собі участь у Лізі чемпіонів наступного сезону.
Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, головною ціллю "россонері" став форвард Боруссії Дортмунд Серу Гірассі.
У клубі високо оцінюють досвід 29-річного нападника та його стабільну результативність у складі німецької команди. Керівництво Мілана прагне підписати гравця, здатного гарантувати велику кількість голів і миттєво підняти ефективність атаки на новий рівень. Саме таким профілем, на думку італійців, відповідає Гірассі.
За час виступів у Боруссії Дортмунд гвінеєць провів 85 матчів, у яких забив 54 м’ячі та віддав 15 результативних передач. Його контракт із клубом чинний до червня 2028 року, і в Дортмунді наразі не розглядають можливість продажу одного з лідерів атаки, що може суттєво ускладнити переговори.
Окрім Гірассі, у шортлисті Мілана фігурують також Матео Ретегі, який виступає за Аль-Кадісію, та Ніколас Джексон, контракт якого належить Челсі, а нині він грає на правах оренди за Баварію. Втім, саме нападник Боруссії Дортмунд вважається пріоритетним варіантом для італійського гранда.
У Мілані розуміють, що без потрапляння до Ліги чемпіонів реалізація амбітних трансферних планів може опинитися під питанням, тому спортивний результат цього сезону безпосередньо вплине на масштаби літніх підсилень.