Італія

"Россонері" також розглядають Матео Ретегі та Ніколаса Джексона, але все залежить від виходу до Ліги чемпіонів.

Мілан готується до активної літньої трансферної кампанії та планує підсилити лінію нападу, якщо команда забезпечить собі участь у Лізі чемпіонів наступного сезону.

Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, головною ціллю "россонері" став форвард Боруссії Дортмунд Серу Гірассі.

У клубі високо оцінюють досвід 29-річного нападника та його стабільну результативність у складі німецької команди. Керівництво Мілана прагне підписати гравця, здатного гарантувати велику кількість голів і миттєво підняти ефективність атаки на новий рівень. Саме таким профілем, на думку італійців, відповідає Гірассі.

За час виступів у Боруссії Дортмунд гвінеєць провів 85 матчів, у яких забив 54 м’ячі та віддав 15 результативних передач. Його контракт із клубом чинний до червня 2028 року, і в Дортмунді наразі не розглядають можливість продажу одного з лідерів атаки, що може суттєво ускладнити переговори.

Окрім Гірассі, у шортлисті Мілана фігурують також Матео Ретегі, який виступає за Аль-Кадісію, та Ніколас Джексон, контракт якого належить Челсі, а нині він грає на правах оренди за Баварію. Втім, саме нападник Боруссії Дортмунд вважається пріоритетним варіантом для італійського гранда.

У Мілані розуміють, що без потрапляння до Ліги чемпіонів реалізація амбітних трансферних планів може опинитися під питанням, тому спортивний результат цього сезону безпосередньо вплине на масштаби літніх підсилень.