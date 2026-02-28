Інше

26-річний американець підписав контракт до завершення сезону-2030/31.

Торонто на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з нападником Норвіча Джошуа Сарджентом.

Угода з 26-річним американцем розрахована до завершення сезону-2030/31. У складі клубу МЛС футболіст виступатиме під дев'ятим номером.

За інформацією інсайдерів, сума трансферу становила близько 19 мільйонів євро.

Нинішнього сезону Сарджент провів 24 матчі, в яких забив вісім голів та віддав три гольові передачі.

Сезон МЛС вже стартував і в першому турі Торонто поступився Далласу (2:3). Наступний матч команда проведе проти Ванкувера – гра запланована на 1 березня.