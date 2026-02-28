Інше

Бразилець мріє про чемпіонат світу.

Зірковий нападник бразильського Сантоса Неймар висловився після переможного дубля у ворота Васку да Гама (2:1).

«Минулого тижня мене називали найгіршим гравцем у світі. Думаю, у цьому матчі я грав краще. Такий футбол: сьогодні ти на пенсії, а завтра маєш їхати на чемпіонат світу.

Я намагаюся жити сьогоденням, старанно працюю, щоб набрати оптимальну форму. Це другий матч цього року, який я провів повністю. Я працюю і намагаюся показувати свій найкращий футбол», — сказав Неймар.

У поточному сезоні Неймар відіграв за Сантос три матчі, забив два голи та віддав одну результативну передачу.