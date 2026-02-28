Італія

Антиіталійська клауcула у контракті нігерійця з Галатасараєм серйозно ускладнює потенційний трансфер.

Ювентус вивчає можливість підписання нападника Галатасарая Віктора Осімгена, однак угода виглядає вкрай складною через особливі умови його переходу з Наполі. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, коли влітку 2025 року Наполі продав нігерійця турецькому клубу, до контракту було включено спеціальну клауcулу, яка фактично блокує його повернення до Серії А.

Якщо Галатасарай вирішить продати форварда Ювентусу або будь-якому іншому італійському клубу до 1 вересня 2027 року, стамбульці повинні будуть виплатити Наполі штраф у розмірі 70 мільйонів євро. Наступного сезону сума зменшиться до 50 мільйонів. Окрім цього, неаполітанці збережуть за собою 10% від майбутнього перепродажу гравця.

У Турині зацікавлені в трансфері, а сам Осімген, як зазначає видання, не приховує симпатій до б’янконері. Напередодні одного з матчів він зізнавався, що перехід до Ювентуса став би для нього привілеєм. Проте фінансова складова залишається ключовою перепоною. Галатасарай інвестував у форварда близько 75 мільйонів євро, а його зарплата становить близько 15 мільйонів євро на рік без урахування бонусів, що робить угоду ще більш обтяжливою для будь-якого італійського клубу.

Ювентус продовжує шукати юридичні та фінансові механізми, які дозволили б уникнути активації штрафної санкції. Теоретично можлива тристороння домовленість із залученням Наполі, однак наразі конкретного рішення немає.

У поточному сезоні Осімген провів 24 матчі за Галатасарай у всіх турнірах, забив 16 м’ячів і віддав 5 результативних передач. Його контракт спливає влітку 2029 року.