Але відстає від Арсеналу вже на шість очок.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився після нічийого результату в матчі з лондонським Челсі (1:1). Цитує іспанського фахівця BBC.

«Один момент і вони забили. Ми провели фантастичний матч. Команда була дуже сильна, потім у другому таймі вони змусили нас додати, стали грати агресивніше.

Зазвичай Челсі грає інакше. У нас були шанси вирішити результат матчу. Ми постраждали через травми, але не страждали під час гри.

Травми Діаша та Гвардіола? Все буде ясно найближчими днями, але виглядає це не дуже добре. Коли у вашому розпорядженні вся команда, можна організовувати конкуренцію і проводити ротацію, але зараз ситуація така. Я не можу її змінити», — сказав Гвардіола.