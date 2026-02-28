Франція

Іспанець відзначив гру "криваво-золотих".

Головний тренер французького ПСЖ Луїс Енріке висловився про боротьбу за чемпіонство в Лізі 1. Цитує іспанського фахівця RMC.

«Є така команда, як Ланс, яка на голову сильніша за решту. Вони проводять неймовірний сезон.

Але ми граємо на своєму рівні, навіть якщо відстаємо, можливо, на три чи п'ять очок від графіка минулого року. Думаю, ми більш менш там, де нам і місце. Неможливо постійно підтримувати надзвичайно високий рівень», — заявив Енріке.

Після 23 зіграних матчів чемпіонату Франції ПСЖ набрав 54 очки та очолює турнірну таблицю, випереджаючи Ланс на один пункт, маючи одну гру в запасі.