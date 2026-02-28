Іспанія

Грузин провів потужний лютий.

Нападника Вільярреала Жоржа Мікаутадзе визнано найкращим гравцем місяця в чемпіонаті Іспанії. Про це повідомляє офіційний сайт Ла Ліги.

У лютому 25-річний форвард забив два голи та віддав результативну передачу в двох матчах Прімери.

На нагороду також претендували Федеріко Вальверде (Реал Мадрид), Абде Еззальзулі (Бетіс), Тома Лемар (Жирона) та Луїс Мілья (Хетафе).

Раніше повідомлялося, що керманич Бетіса Мануель Пеллегріні став найкращим тренером чемпіонату Іспанії у лютому.