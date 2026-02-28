Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 24-го туру німецької Бундесліги-2025/26 зустрінуться дортмундська Боруссія й мюнхенська Баварія.

Поєдинок відбудеться в суботу, 28 лютого, на Сігнал Ідуна Парк у Дортмунді, Німеччина. Початок — о 19:30 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Венсана Компані. Так, на перемогу Баварії можна поставити з коефіцієнтом 1.66, тоді як потенційний успіх Боруссії оцінюється показником 4.62. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.76.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Баварії і тотал більше 2,5", представлений показником 1.95.

Коефіцієнтом 2.28 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Серу Гірассі або Луїса Діаса, тоді як потенційний гол Майкла Олісе — 2.48.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Баварія заб'є в обох таймах". На нього можна поставити з показником 1.93.

Слідкуйте за матчем Боруссія Дортмунд — Баварія на Football.ua.