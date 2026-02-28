Ліга чемпіонів

Німець серйозно налаштовується на "богиню".

Воротар мюнхенської Баварії Мануель Ноєр висловився про майбутнє протистояння з італійською Аталантою в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Ми мали час подивитися матчі, включаючи гру «Аталанти» проти дортмундської «Боруссії». "Борусія", очевидно, наш наступний суперник у Бундеслізі, а тепер "Аталанта" зустрінеться з нами у Лізі чемпіонів. Ми бачили, як добре вони грали вдома.

Вражає те, що вони вичавлюють багато з малого, і я думаю, у свій найкращий день вони можуть згорнути гори. Тому непогано, що перший матч відбудеться у Бергамо, а після цього ми знатимемо, на якому рівні перебуваємо.

Ми з нетерпінням чекаємо на міжнародне протистояння. Звичайно, гра проти італійської команди дає більше відчуття Ліги чемпіонів, ніж гра проти німецької, такої, як Баєр», – сказав Ноєр.

Матчі між Аталантою та Баварією відбудуться 10-го та 18-го березня.