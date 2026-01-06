Англія

Норвежець є одним із головних кандидатів на посаду до кінця сезону після звільнення Аморіма.

Колишній головний тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер провів переговори з керівництвом клубу щодо можливого повернення на Олд Траффорд у ролі тимчасового наставника команди, повідомляє The Athletic.

Після відставки Рубена Аморіма, який залишив посаду в понеділок після 14 місяців роботи, Манчестер Юнайтед розглядає варіант із призначенням виконуючого обов’язки головного тренера до завершення поточного сезону. На найближчий матч Прем’єр-ліги проти Бернлі команду очолить Даррен Флетчер, якому допомагатиме Джонні Еванс.

За інформацією джерела, Сульшер є одним із ключових кандидатів на більш тривалу тимчасову роль до кінця кампанії. Клуб також розглядає інших варіантів, зокрема Руда ван Ністелроя, який уже працював інтеримом після відходу Еріка тен Гага. Водночас у Манчестер Юнайтед повністю підтримують Флетчера щонайменше на стартовому відрізку.

Оле-Гуннар Сульшер очолював Манчестер Юнайтед з грудня 2018-го по листопад 2021 року, спочатку як тимчасовий тренер. За цей період команда двічі поспіль фінішувала в топ-4 АПЛ та дійшла до фіналу Ліги Європи у 2021 році.

Норвежець залишається без клубу після звільнення з Бешикташа в серпні та, за даними джерела, відкритий до можливості допомогти клубу, з яким має тісний емоційний зв’язок.