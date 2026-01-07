Англія

Наставник Арсенала Мікель Артета висловився про відставку свого колеги Рубена Аморіма.

Головний тренер лондонців зазначив, що бачити звільнення іншого тренера завжди неприємно.

"Завжди прикро спостерігати, як колега залишається без роботи. Наразі ситуація виглядає саме так. Зрештою, щоб не втратити посаду, необхідно здобувати багато перемог. Це природа нашої професії та її реальність", — сказав Артета.

Манчестер Юнайтед офіційно повідомив про відхід Аморіма раніше на цьому тижні. Причиною такого рішення стали результати команди, які не виправдали очікувань керівництва та вболівальників.

На даний момент манкуніанці посідають шосте місце в чемпіонаті Англії, маючи 31 набране очко. Очікується, що клуб незабаром оголосить ім'я нового головного тренера.