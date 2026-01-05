Англія

Керівництву клубу набридло чекати стабільності.

Манчестер Юнатед напередодні зіграв унічию проти Лідса в гостьовому матчі двадцятого туру англійської Прем’єр-ліги (1:1).

Це була друга поспіль гра, яка завершилась миром із суперниками, після нічиєї на Олд Траффорд проти Вулвергемптона (1:1), для "Червоних дияволів".

А вже на наступний день уранці керівництво клубу, як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, ухвалило рішення про звільнення португальського головного тренера Рубена Аморіма.

40-річний фахівець очолював клуб із середини листопада 2024 року та провів 63 матчі, здобувши 25 перемог, 15 нічиїх та програвши 23 зустрічі. Різниця голів — 122:114.