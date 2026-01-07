Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, як букмекери оцінили претендентів.

Манчестер Юнайтед звільнив Рубена Аморіма. Тимчасово посаду головного тренера буде обіймати Даррен Флетчер, але керівництво активно шукає нового постійного менеджера принаймні до кінця сезону.

Букмекери вважають, що фаворитом в боротьбі за посаду є Оле-Гуннар Сульшер, який за повідомленнями деяких ЗМІ навіть готовий працювати безплатно. Коефіцієнт на це становить 1.7-1.8. Також високо оцінюються шанси Олівера Гласнера з Крістал Пелес — котирування 4.

Замикає трійку претендентів Даррен Флетчер — на цю подію можна поставити з коефіцієнтом 5-6.

[Читайте також] Що Даррен Флетчер дасть Манчестер Юнайтед як тимчасовий тренер

Доволі високо оцінюються шанси Гарета Саутгейта. Колишній тренер збірної Англії вже давно фігурує у чутках, а коефіцієнт на його призначення — 6.5-11. Трохи менші шанси має ексгравець Манчестер Юнайтед Майкл Каррік (котирування — 7-7.5). Є в списку й Енцо Мареска (10-17) та Томас Тухель (11-26).

Інші претенденти:

Луїс Енріке — 11

Рууд ван Ністелрой, Джон О'Ші, Хаві — 15

Маурісіо Почеттіно, Андоні Іраола — 17

Марку Сілва — 19

Вейн Руні — 21

Пишіть в коментарях, кого вважаєте найбільш ймовірним майбутнім тренером Манчестер Юнайтед.