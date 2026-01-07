Манчестер Юнайтед звільнив Рубена Аморіма. Тимчасово посаду головного тренера буде обіймати Даррен Флетчер, але керівництво активно шукає нового постійного менеджера принаймні до кінця сезону.

Букмекери вважають, що фаворитом в боротьбі за посаду є Оле-Гуннар Сульшер, який за повідомленнями деяких ЗМІ навіть готовий працювати безплатно. Коефіцієнт на це становить 1.7-1.8. Також високо оцінюються шанси Олівера Гласнера з Крістал Пелес — котирування 4.

Замикає трійку претендентів Даррен Флетчер — на цю подію можна поставити з коефіцієнтом 5-6.

[Читайте також] Що Даррен Флетчер дасть Манчестер Юнайтед як тимчасовий тренер

Доволі високо оцінюються шанси Гарета Саутгейта. Колишній тренер збірної Англії вже давно фігурує у чутках, а коефіцієнт на його призначення — 6.5-11. Трохи менші шанси має ексгравець Манчестер Юнайтед Майкл Каррік (котирування — 7-7.5). Є в списку й Енцо Мареска (10-17) та Томас Тухель (11-26).

Інші претенденти:

Луїс Енріке — 11

Рууд ван Ністелрой, Джон О'Ші, Хаві — 15

Маурісіо Почеттіно, Андоні Іраола — 17

Марку Сілва — 19

Вейн Руні — 21

Пишіть в коментарях, кого вважаєте найбільш ймовірним майбутнім тренером Манчестер Юнайтед.