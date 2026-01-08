Англія

Керманич "орлів" не хоче відпускати капітана.

Головний тренер Крістал Пелес Олівер Гласнер висловився про можливий зимовий продаж капітана команди Марка Геї. Його слова наводить BBC.

«Я думаю, що Марк залишиться. Але якщо він скаже: «Я хочу піти», і за нього заплатять величезні гроші — при тому, що до кінця контракту залишилося п'ять місяців — то будь-який футболіст піде, якщо ти граєш за такий клуб, як Крістал Пелас.

Я майже впевнений, що голова нашого клубу запросить за нього дуже високу ціну, після чого побачимо, що вийде. Я не знаю, чи Марк хоче піти з команди», – сказав Гласнер.

Цього сезону Марк Геї відіграв за Крістал Пелес 32 матчі, забив три голи та віддав чотири результативні передачі.