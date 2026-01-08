Керманич "орлів" не хоче відпускати капітана.
Марк Геї, Getty images
08 січня 2026, 19:35
Головний тренер Крістал Пелес Олівер Гласнер висловився про можливий зимовий продаж капітана команди Марка Геї. Його слова наводить BBC.
«Я думаю, що Марк залишиться. Але якщо він скаже: «Я хочу піти», і за нього заплатять величезні гроші — при тому, що до кінця контракту залишилося п'ять місяців — то будь-який футболіст піде, якщо ти граєш за такий клуб, як Крістал Пелас.
Я майже впевнений, що голова нашого клубу запросить за нього дуже високу ціну, після чого побачимо, що вийде. Я не знаю, чи Марк хоче піти з команди», – сказав Гласнер.
Цього сезону Марк Геї відіграв за Крістал Пелес 32 матчі, забив три голи та віддав чотири результативні передачі.