Англія

Англієць налаштований серйозно.

Новий головний тренер Челсі Ліам Росеньйор висловився про своє призначення в лондонський клуб. Його слова наводить BBC.

«Власники клубу? Я думаю, що з цього погляду в обох клубах все схоже, проте кожен є унікальним. Перебування у Страсбурі було найкращим у моїй професійній кар'єрі.

Я можу сказати, що хлопці, з якими тут працював, всіляко підтримували мене. Завжди виникатимуть припущення про те, як справи. Я маю намір насолоджуватися проведеним тут часом».

Зміна тренерів в Челсі? Я думаю, що зараз загалом тренерів часто змінюють. Тиск відчувається з першого дня, і, якби я не був готовий прийняти його і цю честь, мене б тут не було.

Я з нетерпінням чекаю на матч. Не можу дочекатися завтрашнього вечора. Гравці та персонал надали мені повну підтримку та дозволили відчути себе як вдома.

Якщо тобі страшно, то немає сенсу бути тренером. Я працюватиму 24 години на добу. Я збираюся підштовхнути їх до того, щоб вони спробували досягти успіху», – заявив Росеньйор.