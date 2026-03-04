СЕРЕДА, 4 БЕРЕЗНЯ, 22:15 ▪️ СЕНТ-ДЖЕЙМС ПАРК ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПІТЕР БЕНКС ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Ньюкасл переживає непростий відрізок саме в чемпіонаті. Поразка з рахунком 2:3 від Евертона стала вже третьою поспіль домашньою невдачею в АПЛ — уперше з 2021 року. Команда Едді Гау двічі відігравалася в тій зустрічі, але щоразу пропускала майже миттєво у відповідь. Загалом 23 пропущені м’ячі вдома — тривожний сигнал для колективу, який ще торік славився надійністю на власному полі.

Попри це, Сент-Джеймс Парк залишається складною ареною для гостей. Ньюкасл виграв три останні домашні матчі АПЛ проти Манчестер Юнайтед — стільки ж, скільки у попередніх 18-ти. Цікавий факт: вечірні поєдинки також часто грають на користь "сорок": лише дві поразки у 20 останніх домашніх матчах чемпіонату, що розпочиналися після 19:00. Водночас 12-те місце та відставання у сім очок від сьомої позиції змушують господарів діяти без права на помилку.

Манчестер Юнайтед під керівництвом Майкла Карріка демонструє одну з найкращих серій у лізі. 23 очки у перших дев’яти матчах на чолі команди — повторення історичного рекорду старту для тренерів Прем’єр-ліги. З моменту повернення Карріка "червоні дияволи" виграли шість із семи поєдинків, а загалом у 2026 році набрали 19 очок із 21 можливого.

На вихідних манкуніанці здолали Крістал Пелес (2:1), знову проявивши неабиякий характер. Бруну Фернандеш оформив черговий результативний бал і вже має 13 асистів у сезоні — найкращий показник для гравця Юнайтед із часів Антоніо Валенсії. Беньямін Шешко почав забивати у вирішальні моменти, а команда загалом відіграла дев’ять очок із програшних позицій — більше за всіх у лізі. До того ж Юнайтед програв лише один із 11 останніх виїзних матчів АПЛ. Чи сумують фанати манкуніанців зараз за Аморімом? Питання скоріше риторичне...

Попри вражаючу форму гостей, історія протистояння в Ньюкаслі та турнірна мотивація господарів обіцяють напружений матч. "Сороки" прагнуть перервати серію з п’яти поразок у шести турах, тоді як Юнайтед націлений оформити перший переможний "дубль" над цим суперником із сезону-2020/21. Очікується жорстка боротьба з мінімальною різницею — команди нині рідко дозволяють суперникам багато простору.