Англія

Завершилася низка матчів 29-го туру АПЛ за 3 березня.

У рамках 29-го туру англійської Прем’єр-ліги відбулися три поєдинки.

Бортмут і Брентфорд так і не зуміли розпечатати ворота один одного, хоча моменти виникали по обидва боки.

Український півзахисник Єгор Ярмолюк з’явився на полі на 62-й хвилині, однак суттєво змінити хід зустрічі гостям не вдалося — у підсумку нульова нічия.

Борнмут — Брентфорд 0:0

Борнмут: Петрович — Хіменес, Гілл, Сенесі, Трюффер — Адамс, Скотт — Вітор (Адлі, 74), Крісті (Крупі, 74), Таверньє — Еванілсон (Унал, 80)

Брентфорд: Келлегер — Кайоде, Коллінз, Ван ден Берг, Генрі (Аєр, 21) — Гендерсон (Ярмолюк, 62), Єнсен — Уаттара (Льюїс-Поттер, 87), Дамсгор, Шаде — Тьяго