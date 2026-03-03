Завершилася низка матчів 29-го туру АПЛ за 3 березня.
Евертон - Бернлі, Getty Images
03 березня 2026, 23:35
У рамках 29-го туру англійської Прем’єр-ліги відбулися три поєдинки.
Бортмут і Брентфорд так і не зуміли розпечатати ворота один одного, хоча моменти виникали по обидва боки.
Український півзахисник Єгор Ярмолюк з’явився на полі на 62-й хвилині, однак суттєво змінити хід зустрічі гостям не вдалося — у підсумку нульова нічия.
Борнмут — Брентфорд 0:0
Борнмут: Петрович — Хіменес, Гілл, Сенесі, Трюффер — Адамс, Скотт — Вітор (Адлі, 74), Крісті (Крупі, 74), Таверньє — Еванілсон (Унал, 80)
Брентфорд: Келлегер — Кайоде, Коллінз, Ван ден Берг, Генрі (Аєр, 21) — Гендерсон (Ярмолюк, 62), Єнсен — Уаттара (Льюїс-Поттер, 87), Дамсгор, Шаде — Тьяго
Попередження: Адамс, Таверньє — Єнсен
Команда Девіда Моєса впевнено впоралася з суперником на власному полі. Рахунок відкрив Джеймс Тарковські, а по перерві перевагу “ірисок” закріпив Кірнан Дьюзбері-Голл.
Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі та провів надійний матч на лівому фланзі оборони, допомігши господарям зберегти ворота "сухими".
Евертон - Бернлі 2:0
Голи: Тарковські, 33 Дьюзбері-Голл, 60
Евертон: Пікфорд — О'Браєн, Тарковські, Брентвейт (Кін, 83), Миколенко — Гує (Іроегбунам, 87), Гарнер — Макніл (Джордж, 87), Дьюзбері-Голл, Ндіає (Діблінг, 90) — Бету (Баррі, 83)
Бернлі: Дубравка — Гамфріс, Ворролл (Ворд-Праус, 57), Естев — Вокер, Флорентіну (Чауна, 57), Угочукву, Пірес Сілва — Межбрі (Лоран, 72), Ентоні — Фостер
Попередження: Гамфріс
Єдиний гол у зустрічі на Елланд Роуд було забито після перерви: Діарра реалізував пенальті на 70-й хвилині. “Павичи” намагалися врятуватися, освіжили гру замінами, але організовану оборону гостей так і не зламали. Сандерленд здобув важливі три очки.
Лідс Юнайтед — Сандерленд 0:1
Гол: Діарра, 70 (пен)
Лідс Юнайтед: Дарлоу — Родон, Стрейк, Джастін (Ньйонто, 74) — Богл (Бійол, 84), Груєв (Нмеча, 62), Ампаду, Гудмундссон (Піру, 84) — Штах, Ааронсон (Джеймс, 74) — Калверт-Льюїн
Сандерленд: Ельборг — О'Нієн, Баллард, Альдерете — Гертрейда (Джака, 55), Діарра, Садікі, Г'юм — Ангуло (Траоре, 88), Ле Фе — Маєнда (Іcідор, 55)
Попередження: Ньйонто — О'Нієн, Діарра, Альдерете