Англія

Угода з досвідченим нападником тепер розрахована до літа 2027 року.

Брайтон активував пункт про продовження контракту з форвардом Денні Велбеком на один сезон. Про це повідомляє Sky Sports News.

Тепер чинна угода між сторонами діятиме до літа 2027 року. Наразі офіційного підтвердження цієї інформації від клубу не надходило. 35-річний футболіст захищає кольори "чайок" з 2024 року.

У поточному сезоні Прем'єр-ліги Велбек демонструє високу результативність, записавши на свій рахунок десять забитих м'ячів.