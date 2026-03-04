Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 3 березня 2026 року.

Вулвергемптон у матчі 29 туру англійської Прем'єр-ліги на обіграв Ліверпуль на власному полі (2:1).

Продовжують шокувати як абсолютні аутсайдери АПЛ, так і колектив Арне Слота.

"Вовки" в першому таймі ніби були відсутні на поле, але суперники цим так і не скористались.

А от наприкінці другої половини стало значно цікавіше, оскільки господарям удалось відкрити рахунок.

І навіть за умови, що "червоні" відігрались доволі швидко, Вулвергемптон усе одно знайшов другий та переможний м’яч.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Вулвергемптон — Ліверпуль у рамках 29-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Вулвергемптон — Ліверпуль 2:1

Голи: Гомеш, 78, Андре, 90+4 — Салах, 83

Вулвергемптон: Са — Доерті (Москера, 60), Буено, Крейчі — Чачуа, Гомес (Бельгард, 60), Гомес (Бельгард, 60), Андре, Вольфе (Буено, 84) — Мане (Гомеш, 70), Армстронг (Арокодаре, 59)

Ліверпуль: Бекер — Фрімпонг (Гомес, 72), Конате (К'єза, 81), ван Дейк, Керкез (Робертсон, 65) — Гравенберх (Джонс, 46), Мак Аллістер — Салах, Собослаї, Гакпо (Нгумоа, 65) — Екітіке

Попередження: Гомес, Буено — Гравенберх