Захисник Динамо Київ прокоментував перемогу над Інгульцем.

Київське Динамо в чвертьфінальному матчі Кубка України здолало петровський Інгулець на власному полі.

Динамо Київ — Інгулець 2:0 Відео голів та огляд матчу Кубку України

Після завершення гри захисник "біло-синіх" Костянтин Вівчаренко прокоментував виступ власної команди.

"Враження від гри чудові. Головне, що у сьогоднішньому матчі ми здобули перемогу та зіграли надійно, "на нуль" позаду.

Звісно, кубкові матчі проходять з особливими емоціями. Важко грати з будь-якими суперниками — і з Першої, і з Другої ліг, так само як і з опонентами з Прем’єр-ліги. Кожна команда виходить і б’ється проти нас, намагається діяти від оборони.

Ви самі бачили, як сьогодні складався поєдинок. Кубкові дуелі складаються з одного матчу — тут лише два варіанти: або вибув, або продовжуєш шлях.

Якщо чесно, ми навіть не думали про серію пенальті. Мали закривати питання про переможця в основний час, що нам і вдалося зробити.

Наступний суперник? Особливих уподобань у мене немає. Буде жеребкування, й подивимось, хто випаде.

Наступний матч у нас проти Полісся. Це дуже хороша, сильна, якісна команда. Тому ми в очікуванні важкого, але цікавого матчу", — заявив український виконавець.

Наступний матч київське Динамо проведе в гостях у житомирського Полісся.