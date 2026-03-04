Україна

Голкіпер Динамо Київ прокоментував перемогу над Інгульцем.

Київське Динамо в чвертьфінальному матчі Кубка України здолало петровський Інгулець на власному полі.

Динамо Київ — Інгулець 2:0 Відео голів та огляд матчу Кубку України

Після завершення гри воротар "біло-синіх" Руслан Нещерет прокоментував виступ власної команди.

"І для воротаря, і для захисту загалом це найкраще відчуття, коли ти не пропускаєш гол і "насухо" відстоюєш свої ворота. Тому для нас це важливо, і треба завжди бути в тонусі, щоб якийсь гол не пропустити, щоб потім не жалкувати цілий день, а може і цілий рік. Приміром, сьогодні могли пропустити в першому таймі й вилетіти з Кубка.

Ці три перемоги на старті року є дуже важливими, ураховуючи той факт, що ми граємо не на дуже якісному полі. Тому, я вважаю, що для команди в цілому важливо вигравати, а ще коли ми граємо "на нуль", це вдвічі приємніше.

На мою думку, після тої ігри, яка була з Шахтарем — емоційної, із вольовою перемогою, — зараз програти Інгульцю було б для нас не просто казусом, а справжньою катастрофою. Тому ми налаштовувались максимально на цю гру, не зважаючи на те, у Першій чи Другій лізі вони грають. Кубок — це така гра, що ти можеш пропустити один гол та вилетіти з турніру.

Тому я вважаю, що ми виконали свою роботу сьогодні чудово. Так, були якісь помарки, але в цілому по такому полю, я вважаю, що ми переважали суперника та тримали гру під своїм контролем.

Ми вже завтра будемо на нього налаштовуватись, переключатись із цієї гри на Полісся. Думаю, буде важка гра, але ми будемо робити все від себе залежне, щоб здобути позитивний результат для наших уболівальників", — заявив український виконавець.

Наступний матч київське Динамо проведе в гостях у житомирського Полісся.