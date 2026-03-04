Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 3 березня 2026 року.

Евертон у матчі 29 туру англійської Прем'єр-ліги на обіграв Бернлі на власному полі (2:0).

Команда Девіда Моєса зуміла дотиснути суперників до пропущеного м’яча посеред гарного для себе першого тайму.

Тож після перерви "іриски" вже почували себе більш розкуто й дали як пограти Бернлі з м’ячем, так і оформити свій другий гол так само посеред тайму.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Евертон — Бернлі у рамках 29-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Евертон — Бернлі 2:0

Голи: Тарковські, 33, Дьюзбері-Голл, 60

Евертон: Пікфорд — О'Браєн, Тарковські, Брентвейт (Кін, 83), Миколенко — Гує (Іроегбунам, 87), Гарнер — Макніл (Джордж, 87), Дьюзбері-Голл, Ндіає (Діблінг, 90) — Бету (Баррі, 83)

Бернлі: Дубравка — Гамфріс, Ворролл (Ворд-Праус, 57), Естев — Вокер, Флорентіну (Чауна, 57), Угочукву, Пірес Сілва — Межбрі (Лоран, 72), Ентоні — Фостер

Попередження: Гамфріс