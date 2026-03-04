СЕРЕДА, 4 БЕРЕЗНЯ, 21:30 ▪️ ВІЛЛА ПАРК, БІРМІНГЕМ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖАРРЕД ДЖИЛЛЕТТ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Астон Вілла проводить загалом сильну кампанію та тримається в топ-четвірці, маючи 51 очко після 28 турів. Команда Унаї Емері довгий час демонструвала стабільність і баланс між атакою та обороною, однак останні тижні вийшли дуже тривожними для бірмінгемців: лише дві перемоги в восьми матчах чемпіонату та всього п’ять забитих м’ячів за цей період. Сенсаційна поразка від Вулвергемптона стала черговим сигналом, що темп потрібно додавати, якщо перед "левами" все ще стоїть завдання фінішувати у четвірці найкращих.

Особливо насторожує реалізація на Вілла Парк: лише два голи з 76 ударів у чотирьох попередніх домашніх іграх. Оллі Воткінс, який двічі забив Челсі у першому колі та регулярно відзначався проти лондонців, нині переживає "суху" серію. Водночас бірмінгемці мають історичну мотивацію — вони можуть оформити перший з 1989/90 років "золотий дубль" над Челсі в межах одного чемпіонату, хоча й ця мотивація, звісно, не є першочерговою. Єдине про що зараз думають у Бірмінгемі — це повернення впевненості у власних силах.

Челсі під керівництвом Ліама Росеньора посідає вже шосту сходинку з 45 очками й відстає від четвірки на шість балів. Поразка у принциповому дербі від Арсеналу додала нервів, а дисциплінарні проблеми залишаються хронічними — сім вилучень у сезоні говорять самі за себе. Проте в грі "синіх" проглядається ідея: інтенсивний пресинг, ставка на молодь та швидкі фланги.

На виїзді Челсі діє доволі впевнено, хоча статистика матчів посеред тижня не на їхню користь. Водночас лондонці не програють на Вілла Парк два матчі поспіль уже понад двадцять років — навряд чи "пенсіонери" хочуть та взагалі мають право цю втішну для себе тенденцію переривати. Окремої уваги заслуговує Жуан Педро — бразилець безпосередньо причетний до п’яти голів у п’яти іграх проти Вілли, і саме він може стати тим фактором, який змінить сценарій вечора.

Щодо очікувань, обидві команди потребують реакції після невдач. Вілла прагне закріпитися в зоні Ліги чемпіонів і довести, що спад — не більш ніж тимчасове явище, тоді як Челсі необхідна перемога, щоб зберегти реальні шанси на топ-4. Очікується інтенсивний матч із великою кількістю боротьби та моментів, де дрібні деталі — стандарти, дисципліна, реалізація — можуть вирішити долю протистояння.