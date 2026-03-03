Англія

Керівництво клубу незадоволене результатами роботи бразильця, який раніше працював спортивним директором Арсеналу.

Майбутнє Еду Гаспара в Ноттінгем Форест опинилося під серйозним питанням.

Як повідомляє talkSPORT, бразилець змушений боротися за збереження своєї посади після непростого сезону для клубу.

Минулого літа призначення Еду на роль керівника глобального футбольного напрямку власника клубу Евангелоса Марінакіса сприймалося як амбітний крок. До цього функціонер успішно працював в Арсеналі разом із Мікелем Артетою та вважався одним із творців нової конкурентоспроможної команди лондонців.

Однак нинішня кампанія складається для Ноттінгем Форест украй нестабільно. Клуб уже змінив чотирьох головних тренерів упродовж сезону, а значна частина трансферів, здійснених за участі Еду, не виправдала очікувань.

За інформацією джерела, Марінакіс залишився відверто розчарованим поточними результатами роботи Еду.

Остаточне рішення щодо майбутнього бразильського функціонера планують ухвалити після завершення сезону. Наразі Ноттінгем Форест перебуває лише за два очки над зоною вильоту, і в разі пониження до Чемпіоншипу шанси Еду зберегти посаду виглядають мінімальними.