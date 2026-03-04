Англія

Команда Роба Едвардса зняла ще один скальп з топа АПЛ.

Вулвергемптон здобув яскраву перемогу над Ліверпулем у матчі 29-го туру англійської Прем’єр-ліги — 2:1. Команда Роба Едвардса витримала тиск фаворита, а в драматичній кінцівці покарала суперника за марнотратство.

Перший тайм на Молінью вийшов доволі закритим. Ліверпуль володів ініціативою та м’ячем, однак створював мінімум реальної гостроти. Найактивнішими у складі гостей були Мохамед Салах та Коді Гакпо, проте Жозе Са діяв упевнено, а оборона господарів на чолі із Сантьяго Буено та Ладіславом Крейчі була дисциплінованою.

Після перерви команда Арне Слота додала у швидкості. Кертіс Джонс та Мілош Керкез мали чудові нагоди після стандартів, але м’яч дивом не перетнув лінію воріт. І коли здавалося, що питання часу — лише в голі гостей, Вулвергемптон вистрілив першим.

На 78-й хвилині Толу Арокодаре виграв боротьбу у Вірджіла ван Дейка та віддав на Родрігу Гомеша, який холоднокровно перекинув Аліссона Бекера — 1:0. Це був перший удар господарів у площину воріт.

Ліверпуль швидко відповів. Уже на 83-й хвилині Мохамед Салах змістився з правого флангу та пробив повз Жозе Са, перервавши свою безгольову серію в АПЛ — 1:1.

Та фінальне слово залишилося за "вовками". У компенсований час Чачуа знайшов передачою Андре, і той ударом із-за меж штрафного майданчика з рикошетом від Джо Гомеса приніс господарям перемогу — 2:1.

Ліверпуль вкотре цього сезону пропустив у кінцівці, тоді як Вулвергемптон продемонстрував характер і здобув три очки, продовживши вражати результатами проти топклубів (раніше була перемога над Астон Віллою та нічиї з Арсеналом і МЮ)

Вулвергемптон — Ліверпуль 2:1

Голи: Гомеш, 78, Андре, 90+4 - Салах, 83

Вулвергемптон: Са — Доерті (Москера, 60), Буено, Крейчі — Чачуа, Гомес (Бельгард, 60), Гомес (Бельгард, 60), Андре, Вольфе (Буено, 84) — Мане (Гомеш, 70), Армстронг (Арокодаре, 59)

Ліверпуль: Бекер — Фрімпонг (Гомес, 72), Конате (К'єза, 81), ван Дейк, Керкез (Робертсон, 65) — Гравенберх (Джонс, 46), Мак Аллістер — Салах, Собослаї, Гакпо (Нгумоа, 65) — Екітіке

Попередження: Гомес, Буено — Гравенберх