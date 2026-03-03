Англія

Ексголовний тренер Ліверпуля захопився футбольним інтелектом хавбека Манчестер Юнайтед.

Колишній головний тренер Ліверпуль Юрген Клопп поділився думкою про капітана Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеша, відзначивши його лідерські якості та футбольний інтелект.

Німецький фахівець наголосив, що португалець вирізняється насамперед мисленням на полі:

"Послухайте, забудьте про махання руками або крики на суддів... подивіться на його розум. Бруну Фернандеш думає про футбол, коли інші ховаються. Він бачить пас ще до того, як камера його знаходить.

Така сміливість сказати: "Дайте мені м'яч, я все виправлю" у Прем'єр-лізі? Це ментальність монстра. І завдяки цій ментальності він став серцем команди.

У важкі моменти потрібні гравці, які хочуть отримати м'яч, а він завжди його хоче. Ось чому він такий важливий для них", — заявив Клопп.

Чинний контракт Фернандеша з Манчестер Юнайтед розрахований до середини 2027 року. За даними Transfermarkt, його трансферна вартість становить 40 мільйонів євро.