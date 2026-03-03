Англія

FA планує протестувати систему, яка дозволить наставникам оскаржувати рішення арбітрів.

В англійському футболі розглядають можливість тестування нової моделі використання відеоасистента арбітра. Йдеться про систему тренерських запитів на перегляд епізодів за допомогою ВАР.

За попереднім проєктом, команди отримають право оскаржувати рішення судді, однак кількість невдалих апеляцій буде обмежена двома. Подібний формат уже застосовується в інших видах спорту — зокрема, у тенісі та американському футболі.

Питання обговорювалося на засіданні Міжнародної ради футбольних асоціацій (IFAB). Один із варіантів, який вивчає Футбольна асоціація Англії, передбачає збереження автоматичного використання технологій для фактичних рішень, таких як визначення офсайду. Водночас суб’єктивні моменти — фоли чи гра рукою — можуть переглядатися лише після ініціативи тренера.

Генеральний директор FA Марк Буллінгем зазначив, що організація прагне проаналізувати досвід інших тестових форматів і зрозуміти, які елементи можуть бути корисними для футболу. За його словами, така модель змінює динаміку гри, зменшує кількість втручань ВАР і покладає частину відповідальності на наставників.

Очікується, що тестування може відбутися спочатку на рівнях, де повноцінна система ВАР наразі не використовується, після чого буде ухвалене рішення щодо можливого ширшого впровадження.